ВСУ заявили об опыте эксплуатации истребителя F-16

Глава Воздушных сил Украины Олещук: ВСУ имеют опыт эксплуатации истребителя F-16

Украина имеет опыт эксплуатации истребителя F-16, поскольку он приземлялся на украинские аэродромы, заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, боевой самолет уже садился на территории Украины. «Он садился на наши аэродромы, мы проводили совместные учения с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации», — подчеркнул глава Воздушных сил.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что поставки истребителей F-16 для Киева от третьих стран должны состояться после того, как летчики ВСУ завершат соответствующую подготовку.

Уже известно, что власти США одобрили поставки Данией и Нидерландами истребителей на Украину. Госсекретарь Энтони Блинкен отправил иностранным коллегам письмо с таким решением. При этом точные сроки поставок пока не раскрываются.