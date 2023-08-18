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16:10, 18 августа 2023Мир

США пообещали поставить Украине истребители F-16 после обучения ВСУ

Белый дом: поставки истребителей F-16 Украине запланированы после обучения ВСУ

Фото: Staff Sgt. Jordan Martin / Globallookpress.com

Поставки истребителей F-16 для Киева от третьих стран должны состояться после того, как летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершат соответствующую подготовку. Такое обещание дал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.

Он отметил, что в скором времени США будут готовы одобрить третьим странам поставки F-16 для армии Украины. При этом пока необходимо дождаться, когда бойцы ВСУ полноценно пройдут курс обучения на самолетах, настоял Салливан. Он также уточнил, что подобное намерение уже было «формализовано» письмом госсекретаря Энтони Блинкена, направленным европейским коллегам.

Ранее голландская газета The Netherlands Times также назвала сроки поставок истребителей F-16 Украине. Авторы издания отметили, что после одобрения Вашингтоном поставок истребителей необходимо еще около года для полноценного обучения украинских пилотов F-16. Учения сейчас проводят Дания и Нидерланды.

Уже известно, что власти США одобрили поставки Данией и Нидерландами истребителей F-16 на Украину. Американский госсекретарь Энтони Блинкен отправил иностранным коллегам письмо с таким решением. При этом точные сроки поставок истребителей пока не раскрываются.

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