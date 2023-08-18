Названы сроки поставок истребителей F-16 Украине

The Netherlands Times: Нидерланды поставят F-16 Украине через год

США одобрили поставку Амстердамом истребителей американского производства F-16 Киеву, и Нидерланды поставят первые самолеты не позднее, чем через год. Такие сроки называет голландская газета The Netherlands Times.

Издание отмечает, что после одобрения Вашингтоном поставок истребителей потребуется именно год для полноценного обучения украинских пилотов F-16, которое проводят Дания и Нидерланды в данный момент.

«F-16 — сложная система, и потребуется время, чтобы научиться управлять ими достаточно хорошо, чтобы использовать их в борьбе с российскими захватчиками», — приводит газета слова командующего Королевской армией Нидерландов генерала Мартина Вейнена.

Ранее власти США одобрили поставки Данией и Нидерландами истребителей F-16 на Украину. Уточняется, что американский госсекретарь Энтони Блинкен уже отправил коллегам в Дании и Нидерландах соответствующее письмо, но точные сроки поставок истребителей не приводятся.