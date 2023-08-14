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15:56, 14 августа 2023Бывший СССР

Посол Украины сравнил ограничение дальности ракет с запретом пенальти в футболе

Посол Украины Макеев сравнил снижение дальности ракет Taurus с запретом пенальти

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Ограничение дальности крылатых ракет Taurus сравнимо с запретом бить пенальти в футболе, заявил в Twitter посол Украины в Германии Алексей Макеев.

«Технически ограничить дальность Taurus — все равно что запретить футболистам сборной переходить на половину поля соперника или бить пенальти», — написал дипломат.

Ранее бундесвер попросил производителя дальнобойных крылатых ракет Taurus ограничить их радиус действия перед отправкой на Украину. По данным немецких СМИ, только после выполнения такого условия власти ФРГ начнут отправку Taurus Украине.

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    Алевтина Запольская
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