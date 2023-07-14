Риск ядерного удара с помощью американских истребителей F-16 оценили

Военный политолог Перенджиев заявил о способности истребителя F-16 нести ядерный заряд

Американские истребители F-16, которые могут поставить Украине, являются носителями ядерного оружия, потому необходимо исходить из того, что риск ядерного удара существует. В этом вопросе нельзя полагаться на благоразумие стороны противника. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Вчера [министр иностранных дел России Сергей] Лавров сказал, что F-16 Россия будет рассматривать как носители ядерного оружия. Что мы не будем разбираться, ядерные там боеголовки или обычные. Так что США берут паузу для того, чтобы понять, что делать дальше. Понятно, что поставлять истребители стало просто опасно», — заметил Перенджиев.

Он добавил, что США не могут полностью отказаться от поставок. По мнению военного политолога, Пентагон может отложить окончательное решение в ожидании более благоприятной ситуации. Например, до изменения политической обстановки в России или в США.

«Хотя непонятно, какими могут быть эти изменения, потому что Лавров выразил позицию России четко. Надо исходить из того, что риск [ядерного удара] есть. F-16 — это носитель. Гадать на кофейной гуще, что именно он несет, не надо. Надеяться на то, что там разумные люди, — тоже. Они уже доказали обратное, поставив Украине кассетные боеприпасы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

13 июля Лавров заявил, что Москва будет рассматривать сам факт передачи американских истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере. Он также подчеркнул, что США и НАТО своими действиями создают угрозу прямого вооруженного столкновения с Россией.