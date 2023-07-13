«Наши военные не будут разбираться» Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

Лавров назвал передачу Украине истребителей F-16 угрозой России в ядерной сфере

Москва будет рассматривать сам факт передачи американских истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, возможные последствия которого он назвал катастрофическими.

В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере

Отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия в украинском конфликте, Лавров напомнил, что сценарии применения такого оружия четко определены в Военной доктрине РФ.

«Вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями», — добавил министр.

Обучение украинских пилотов начнется в ближайшее время

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля, представители Киева подписали меморандум о подготовке украинских пилотов к полетам на западных истребителях. В ней согласились участвовать Дания, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Канада.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс начнет подготовку украинских пилотов для американских истребителей F-16 до конца лета. По информации CNN, Румыния может начать обучение пилотов уже в августе.

Столтенберг указал, что обучение украинских военнослужащих создаст условия для последующей передачи истребителей Украине. Правда, ответить на вопрос, когда именно Киев может рассчитывать на поставку самолетов, он не смог.

Скорее всего, F-16 будут предоставлены Украине из запасов европейских стран, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Что касается истребителей F-16, президент [Джо] Байден в тесной координации с союзниками принял решение начать обучение украинских пилотов на этих самолетах. Обучение займет некоторое время. Затем будет осуществлена передача F-16, вероятно, из европейских стран, имеющих эти самолеты Джейк Салливан советник президента США по нацбезопасности

Россия ранее предупреждала об опасности передачи F-16 Украине

Ранее глава российского МИД уже указывал на риски передачи американских истребителей Украине. «Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам», — отмечал Лавров.

В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев допускал, что страны Евросоюза и США вместе с F-16 могут поставить Украине и ядерное оружие. «Есть необратимые законы войны. Если дойдет до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — предупредил он.

Комментируя сведения о возможности размещения ядерных боезарядов на истребителях F-16, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркивал, что президент Байден «чрезвычайно последователен» в том, что Вашингтон не хочет эскалации конфликта на Украине. По его словам, предоставляя Киеву истребители, Запад лишь пытается помочь Украине защитить свое воздушное пространство и территориальную целостность.