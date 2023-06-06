США отказались комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16

Кирби на вопрос о размещении ядерных зарядов на F-16: США не заинтересованы в эскалации

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби отказался комментировать сведения о возможности размещения ядерных боезарядов на истребителях F-16, передаваемых Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters/

По его словам, президент США Джо Байден «чрезвычайно последователен» в том, что Вашингтон не хочет эскалации конфликта на Украине. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что цель предоставления Киеву истребителей — помогать Украине защищать свое воздушное пространство и территориальную целостность.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил об эскалации конфликта на Украине из-за поставок ВСУ самолетов F-16. «Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам», — заявил он.