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23:58, 5 июня 2023Мир

В России предупредили о готовности Запада продолжить эскалацию

Лавров предупредил об эскалации конфликта на Украине из-за поставок ВСУ самолетов F-16
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Nic Bothma / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состояние конфликта на Украине. Его комментарий опубликован на сайте ведомства.

Во время посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане Лавров предупредил о готовности Запада продолжить эскалацию конфликта на Украине и отметил, что это может произойти из-за поставок самолетов F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам», — отметил Лавров.

В том же выступлении Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией. По его мнению, Москве следует достигать своих целей. «У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами», — подчеркнул глава российского МИД.

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    Марина Совина
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