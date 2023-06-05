В России предупредили о готовности Запада продолжить эскалацию

Лавров предупредил об эскалации конфликта на Украине из-за поставок ВСУ самолетов F-16

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состояние конфликта на Украине. Его комментарий опубликован на сайте ведомства.

Во время посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане Лавров предупредил о готовности Запада продолжить эскалацию конфликта на Украине и отметил, что это может произойти из-за поставок самолетов F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам», — отметил Лавров.

В том же выступлении Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией. По его мнению, Москве следует достигать своих целей. «У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами», — подчеркнул глава российского МИД.