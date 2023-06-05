В МИД заявили о выбранном Европой пути войны с Россией

Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с РФ, но Москва должна достичь своих целей

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией, однако Москва должна достичь своих целей. Текст речи министра во время визита на 201-ю российскую военную базу опубликован на сайте ведомства.

«Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Европа хочет чужого, а Россия — своего. При этом министр указал, что с европейскими странами все равно предстоит жить бок о бок.

5 июня глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Таджикистан, где посетит 201-ю Российскую военную базу. Кроме того, запланирована встреча с президентом страны Эмомали Рахмоном, а также переговоры с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином.

