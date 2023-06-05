Глава МИД России Лавров прибыл в Таджикистан, где посетит российскую военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Таджикистан, где посетит 201-ю Российскую военную базу. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, запланирована встреча с президентом страны Эмомали Рахмоном, а также переговоры с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином. Визит главы МИД РФ продлится два дня, в рамках которого он выступит в Российско-таджикском университете и примет участие в презентации книжной коллекции «Русские писатели-классики и православие».

31 мая Лавров прибыл с визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Он обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор возможность организовать поездку группы лидеров Африки в Россию. Помимо этого, во время беседы министров иностранных дел поднималась тема укрепления отношений стратегического партнерства между государствами.