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16:23, 5 июня 2023Бывший СССР

Лавров прибыл с официальным визитом в Таджикистан

Глава МИД России Лавров прибыл в Таджикистан, где посетит российскую военную базу

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Таджикистан, где посетит 201-ю Российскую военную базу. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, запланирована встреча с президентом страны Эмомали Рахмоном, а также переговоры с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином. Визит главы МИД РФ продлится два дня, в рамках которого он выступит в Российско-таджикском университете и примет участие в презентации книжной коллекции «Русские писатели-классики и православие».

31 мая Лавров прибыл с визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Он обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор возможность организовать поездку группы лидеров Африки в Россию. Помимо этого, во время беседы министров иностранных дел поднималась тема укрепления отношений стратегического партнерства между государствами.

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    Кристина Есикова
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