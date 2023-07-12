В Белом доме заявили о высокой вероятности поставок F-16 на Украину

Советник президента США: Украина с высокой вероятностью получит F-16 от европейских стран

Украина с высокой вероятностью получит от европейских стран истребители F-16. Об этом в эфире американского телеканала ABC News сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как отметил представитель Белого дома, комментируя ход саммита НАТО в Вильнюсе, Украина получит самолеты американского производства от «европейских стран, у которых имеются данные самолеты». Салливан при этом не уточнил, когда конкретно начнется обучение украинских пилотов F-16.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил сроки подготовки Североатлантическим альянсом украинских пилотов для американских истребителей четвертого поколения F-16. По его словам, пилоты могут приступить к учебе до конца лета.