В НАТО обозначили сроки подготовки украинских пилотов для F-16

Генсек НАТО Столтенберг: подготовка пилотов ВСУ для F-16 может начаться до конца лета

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил сроки подготовки Североатлантическим альянсом украинских пилотов для американских истребителей четвертого поколения F-16. По его словам, пилоты могут приступить к учебе до конца лета. Об этом в среду, 12 июля, сообщает ТАСС.

«Я рад, что 10 или около того стран НАТО, во главе с Нидерландами и Данией, объявили во вторник о создании коалиции для подготовки летчиков для F-16 для Украины», — сказал Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генсек военно-политического блока заявил, что подготовка пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для управления данными самолетами создаст условия для их передачи Киеву. Именно на этой основе, подчеркнул он, будут приниматься решения о поставках F-16.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен сообщила, что обучение украинских пилотов для полетов на F-16 займет от шести до восьми месяцев.

6 июля Зеленский заявил, что данные самолеты нужны Киеву для морского контроля при срыве зерновой сделки. Глава Украины добавил, что не надеется получить преимущество в воздухе над ВКС России. По его словам, «речь идет только о том, чтобы быть равными». Проводить контрнаступление «очень трудно без воздушного прикрытия», заключил он.