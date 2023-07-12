Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 12 июля 2023Мир

В НАТО обозначили сроки подготовки украинских пилотов для F-16

Генсек НАТО Столтенберг: подготовка пилотов ВСУ для F-16 может начаться до конца лета

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил сроки подготовки Североатлантическим альянсом украинских пилотов для американских истребителей четвертого поколения F-16. По его словам, пилоты могут приступить к учебе до конца лета. Об этом в среду, 12 июля, сообщает ТАСС.

«Я рад, что 10 или около того стран НАТО, во главе с Нидерландами и Данией, объявили во вторник о создании коалиции для подготовки летчиков для F-16 для Украины», — сказал Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генсек военно-политического блока заявил, что подготовка пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для управления данными самолетами создаст условия для их передачи Киеву. Именно на этой основе, подчеркнул он, будут приниматься решения о поставках F-16.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен сообщила, что обучение украинских пилотов для полетов на F-16 займет от шести до восьми месяцев.

6 июля Зеленский заявил, что данные самолеты нужны Киеву для морского контроля при срыве зерновой сделки. Глава Украины добавил, что не надеется получить преимущество в воздухе над ВКС России. По его словам, «речь идет только о том, чтобы быть равными». Проводить контрнаступление «очень трудно без воздушного прикрытия», заключил он.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Троих человек в Туапсе смыло вместе с домом. Что известно о разрушительном потопе на Кубани?

    Зеленский обсудит поставку Украине оружия дальнего действия с Байденом

    Минобороны заявило об отражении 30 атак ВСУ за сутки на одном направлении СВО

    ВСУ попытались провести разведку боем в районе Угледара

    Минобороны заявило об уничтожении складов с топливом ВСУ в Одесской области

    Электричка насмерть сбила человека в Москве

    Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-24

    Россиянам предложили компенсировать аренду жилья

    Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО

    Ким Кардашьян объяснила нежелание заводить новый роман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости