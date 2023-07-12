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13:07, 12 июля 2023Бывший СССР

Стали известны сроки обучения украинских пилотов на F-16

Минобороны Нидерландов: обучение украинских пилотов F-16 займет от шести до восьми месяцев

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Обучение украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 займет от шести до восьми месяцев. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен на саммите НАТО в Вильнюсе, пишет ТАСС.

Как указала глава оборонного ведомства, для передачи истребителей F-16 нужно разрешение США. Она добавила, что в Вашингтоне не затягивают с решением, и оно не заставит себя долго ждать.

При этом, как стало известно, союзники до конца не уверены, что указанных сроков хватит для полноценной боевой и летной подготовки пилотов, и в перспективе они могут быть скорректированы.

Сколько времени потребуется для подготовки технического персонала, ремонтных команд и инженеров, пока неясно.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о создании коалиции для обучения пилотов на F-16. По его словам, 11 государств-партнеров и Украина подписали меморандум с изложением условий сотрудничества.

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    Александр Слабиев
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