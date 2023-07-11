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19:06, 11 июля 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Украины сообщил о создании коалиции для обучения пилотов

Глава Минобороны Украины Резников заявил о создании коалиции для обучения пилотов на F-16

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter, что создана коалиция стран, которые обучат пилотов управлять истребителями F-16.

«Сформирована коалиция по обучению украинских ВВС (военно-воздушных сил — прим. «Ленты.ру») F-16! Сегодня 11 государств-партнеров + Украина подписали меморандум с изложением условий», — говорится в публикации.

По словам министра, есть возможность включения в программу других типов истребителей. Резников добавил, что коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Киеву «полностью функциональных возможностей» F-16. Речь идет о Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании, уточнил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил отсутствие поставок истребителей F-16 непростым техническим процессом. Как он утверждал, соответствующая коалиция крепчает. Министр отметил, что военнослужащие работают над организацией этого вопроса.

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    Кристина Есикова
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