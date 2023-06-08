В МИД Украины объяснили отсутствие поставок истребителей F-16

Глава МИД Украины Кулеба объяснил отсутствие истребителей F-16 непростым процессом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил отсутствие поставок истребителей F-16 непростым техническим процессом. Его слова приводит РИА Новости.

«Коалиция эта, она, скажем так, крепчает. (...) Я говорил и еще раз скажу: все будет. Будут F-16. Нужно просто решить технические моменты, это непростой процесс», — сказал он. Министр иностранных дел отметил, что военнослужащие работают над организацией этого вопроса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить формирование коалиций зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и истребителей. По его мнению, это должно привести к установлению мира.

Кроме того, глава государства рассказал о планах западных стран передать Киеву «мощное» количество истребителей F-16. Однако он добавил, что у страны нет инфраструктуры для принятия истребителей. По его словам, ее нет смысла готовить до заключения договоренностей о поставках.