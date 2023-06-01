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14:41, 1 июня 2023Бывший СССР

Зеленский назвал способ ускорить установление мира на Украине

Зеленский призвал поскорее сформировать коалиции ЗРК Patriot и истребителей на Украине

Фото: Axel Heimken / picture alliance / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить формирование коалиций зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и истребителей. Об этом он заявил а саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии, передает РИА Новости.

«Скорость формирования этих двух коалиций: коалиции Patriot и коалиции истребителей — буквально ускорит установление мира», — заявил Зеленский.

Ранее президент заявил, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов ее принять.

Лидер Франции Эммануэль Макрон призвал Запад пересмотреть военную поддержку Украины, если конфликт приобретет затяжной характер. Парижу и другим союзникам, считает он, нужно «пересмотреть и вновь проанализировать за лето формат поддержки» Киева.

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    Алевтина Запольская
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