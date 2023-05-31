Макрон призвал страны Запада пересмотреть военную поддержку Украины

Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку ВСУ в случае затяжного конфликта с Россией

Западные страны должны пересмотреть военную поддержку Украины, если конфликт приобретет затяжной характер. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Он призвал страны Запада поддерживать украинскую армию при конфликте средней и высокой интенсивности. При этом Франции и ее союзникам «необходимо пересмотреть и вновь проанализировать за лето формат поддержки» Киева. Макрон объяснил, что тогда эти решения касательно помощи ВСУ должны привести к результату.

Президент также счел, что при провале контратаки со стороны Украины западные страны оценят, «как откалибровать» военную поддержку. Макрон призвал союзников «помогать киевским властям всеми средствами». Он объяснил, что войска Украины сегодня защищают в том числе европейские страны.

Успешные действия Украины на фронте должны привести к возможному диалогу о мире, подметил Макрон. Президент Франции заключил, что Европе также надо готовить этот мир и надежные гарантии для Киева.

Кроме того, президент Франции отметил, что Украина, при всей военной поддержке со стороны партнеров, остается вне стратегического диалога по безопасности. «Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надежным партнером, мы должны дать ей средства предотвратить агрессию и включить ее в соглашения по безопасности», — заявил Макрон. Он добавил, что Украине сейчас важны гарантии безопасности.

Ранее президент Франции предложил коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит по урегулированию конфликта на Украине. По данным газеты The Wall Street Journal, провести подобные мероприятия также предложили Дания и Швеция.

Незадолго до этого Зеленский утверждал, что Киев утвердил сроки начала контратаки ВСУ. Белый дом счел, что Украина собирается начать активные действия летом.