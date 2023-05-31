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15:32, 31 мая 2023Мир

Белый дом анонсировал контрнаступление Украины

Белый дом анонсировал летнее контрнаступление Украины и новые военные поставки

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина собирается перейти в контрнаступление летом, анонсировал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Его слова приводит телеканал CNN.

«Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом... Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем», — сказал он.

По его словам представителя Белого дома, американские военные находятся в контакте с украинскими коллегами с начала планирования контрнаступления. Кроме того, Вашингтон собирается отправить новые военные поставки Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он сказал, что решения приняты и поблагодарил бригады, которые к этому причастны.

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    Виктория Кондратьева
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