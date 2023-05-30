Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ

Зеленский заявил, что руководство Украины утвердило сроки начала контрнаступления ВСУ

Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения. Эти вопросы, а также обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика, обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

«Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — заявил Зеленский в видеообращении.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский пообещал, что Киев вскоре перейдет к контрнаступлению. Он сообщил, что «скоро наступит то время», когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям. 15 мая Зеленский заявил, что Киеву нужно еще немного времени, прежде чем начать контрнаступление.