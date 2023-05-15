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19:01, 15 мая 2023Бывший СССР

Зеленский попросил еще время для начала контрнаступления

Зеленский заявил, что Украине потребуется еще немного времени для начала контрнаступления

Фото: Carl Court / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил еще немного времени для начала контрнаступления. Об этом политик заявил во время визита в Великобританию, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями... Мы должны готовиться», — сказал Зеленский.

Ранее глава государства сообщал, что контрнаступление Украины откладывается, поскольку Киеву потребуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.

8 мая западные СМИ предположили, что контрнаступление украинской армии откладывается из-за применения Россией планирующих бомб. Российские военные выпускают не менее 20 таких бомб ежедневно, вынуждая командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вносить изменения в планирование операции.

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Алевтина Запольская
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