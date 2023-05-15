Зеленский попросил еще время для начала контрнаступления

Зеленский заявил, что Украине потребуется еще немного времени для начала контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский попросил еще немного времени для начала контрнаступления. Об этом политик заявил во время визита в Великобританию, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями... Мы должны готовиться», — сказал Зеленский.

Ранее глава государства сообщал, что контрнаступление Украины откладывается, поскольку Киеву потребуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.

8 мая западные СМИ предположили, что контрнаступление украинской армии откладывается из-за применения Россией планирующих бомб. Российские военные выпускают не менее 20 таких бомб ежедневно, вынуждая командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вносить изменения в планирование операции.