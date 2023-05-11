Украина отложила контрнаступление ВСУ. Почему Зеленский заколебался?

«Би-би-си»: Зеленский заявил, что ВСУ понадобится время на подготовку к контрнаступлению

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) откладывается, поскольку армии понадобится больше времени для подготовки. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си».

По его словам, украинским войскам все еще нужна бронетехника, которая поступает в страну партиями. Он подчеркнул, что с имеющимися техническими ресурсами ВСУ могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, но рискуют потерять много живой силы.

Мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени Владимир Зеленский президент Украины

Без плана

9 мая секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что руководство республики еще не утвердило итоговый план контрнаступления ВСУ. Комментируя прогнозы западных экспертов, он заверил, что людей, которые в курсе всех планов Киева, не существует, а окончательное решение о сроках и направлениях контрнаступления будет приниматься в кабинете Зеленского.

Данилов уточнил, что в настоящее время украинские власти рассматривают несколько вариантов действий. По его словам, они находятся в разработке и будут приниматься в зависимости от обстоятельств.

Причины переноса

По мнению военного политолога, доцента кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, одной из причин переноса контрнаступления ВСУ может быть торг между Киевом и Вашингтоном в вопросе дополнительных поставок вооружений. Он предположил, что украинским войскам нужны американские истребители и бомбардировщики, без которых начинать контрнаступление будет слишком рискованно.

Украина считает себя в определенном смысле недостаточно обеспеченной со стороны США. И речь не только о снаряжении, бронетехнике, хотя и об этом, безусловно, тоже, но и о том, что контрнаступление не будет иметь успеха в случае, если господство в воздухе продолжит сохраняться за Россией Александр Перенджиев военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова

В качестве другой возможной причины откладывания контрнаступления Перенджиев назвал подготовку со стороны России, в частности — превентивные удары по пунктам управления, материального и технического обеспечения, центрам подготовки и сосредоточения личного состава и техники ВСУ. «Россия имеет превосходство в ракетном вооружении и, соответственно, возможность наносить удары. Глубоко эшелонированную оборону, что делает контрнаступление практически невозможным и бесперспективным», — пояснил эксперт.

Прогнозируемые сроки

9 мая российский военный блогер Юрий Котенок со ссылкой на свои данные сообщал, что ВСУ готовятся идти на прорыв в зоне спецоперации в ближайшее время.

С аналогичным прогнозом выступал и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. При этом он указывал на то, что украинские войска ведут перегруппировку в подконтрольной Киеву части Запорожской области и «рвут фланги» на артемовском направлении.

Реакция России

Комментируя высказывание Зеленского о переносе контрнаступления, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил об осведомленности Москвы о военных планах Киева и готовности ответить на любой формат возможных маневров.

Украина не готова к контрнаступлению, она ждет других поставок. Как вы знаете, США и ЕС приняли решение о дополнительных поставках вооружений. Думаю, что все это является звеньями одной цепи Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

По его словам, Россия готова к любому военному сценарию в связи с планами украинского руководства и «готова нанести ответный удар на любое контрнаступление на любом участке фронта».