Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:24, 9 мая 2023Бывший СССР

Пригожин предрек контрнаступление ВСУ в ближайшее время

Пригожин: ВСУ «рвут фланги» на артемовском направлении и скоро начнут контрнаступление

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предрек начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в ближайшее время. Его слова приводит пресс-служба Пригожина в Telegram.

Пригожин указал, что ВСУ ведут перегруппировку в подконтрольной Киеву части Запорожской области и, кроме того, «рвут фланги» на артемовском направлении. «Они четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору», — отметил он.

При этом основатель ЧВК отметил, что бойцы группы не уйдут из Артемовска (украинское название — Бахмут) еще несколько дней, но пригрозил сделать это, если им не передадут боеприпасы. По его словам, на данный момент ЧВК получила лишь 10 процентов от обещанных боеприпасов. «Сейчас главная задача — обеспечить всех боеприпасами, которые лежат на складах», — высказался Пригожин.

Вечером 8 мая он сообщал, что бойцы ЧВК начали получать боеприпасы, «но вживую их пока не видели».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра. Что происходит в Херсонской области?
Тренер рассказал об отношении иностранных соперников к российским боксерам на ЧМ
Бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы
Игроки «Зенита» получили по несколько миллионов за победу над «Спартаком»
Пригожин предрек контрнаступление ВСУ в ближайшее время
Анонсирована встреча по зерновой сделке в Стамбуле
Путин назвал Украину разменной монетой в руках Запада
В России прокомментировали посещение парада Победы лидерами стран СНГ
Воздушная часть парада Победы в Москве отменена
Путин заявил о желании России видеть будущее мирным и свободным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.