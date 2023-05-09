Пригожин предрек контрнаступление ВСУ в ближайшее время

Пригожин: ВСУ «рвут фланги» на артемовском направлении и скоро начнут контрнаступление

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предрек начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в ближайшее время. Его слова приводит пресс-служба Пригожина в Telegram.

Пригожин указал, что ВСУ ведут перегруппировку в подконтрольной Киеву части Запорожской области и, кроме того, «рвут фланги» на артемовском направлении. «Они четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору», — отметил он.

При этом основатель ЧВК отметил, что бойцы группы не уйдут из Артемовска (украинское название — Бахмут) еще несколько дней, но пригрозил сделать это, если им не передадут боеприпасы. По его словам, на данный момент ЧВК получила лишь 10 процентов от обещанных боеприпасов. «Сейчас главная задача — обеспечить всех боеприпасами, которые лежат на складах», — высказался Пригожин.

Вечером 8 мая он сообщал, что бойцы ЧВК начали получать боеприпасы, «но вживую их пока не видели».