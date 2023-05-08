Пригожин сообщил о получении «Вагнером» боеприпасов в Артемовске

Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы, идут ожесточенные бои

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы, находящиеся в Артемовске (украинское название — Бахмут), начали получать боеприпасы. Его слова цитирует пресс-служба бизнесмена в Telegram.

«Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать, но вживую пока не видели», — пояснил Пригожин.

Он также сообщил, что за 8 мая бойцы «Вагнера» в городе продвинулись максимум на 130 метров, было занято в общей сложности 15 тысяч квадратных метров территории. Под контролем ВСУ при этом остается около 2,36 квадратных километра Артемовска. «Бои ожесточенные, группы двигаются вперед», — добавил Пригожин.

Накануне вечером, 7 мая, Евгений Пригожин сообщил, что бойцы «Вагнера» в Артемовске продвинулись до 280 метров на различных направлениях за день.

Ранее основатель ЧВК заявил, что бойцы группы покинут Артемовск 10 мая в случае нехватки боеприпасов. По словам Пригожина, из-за отсутствия боеприпасов потери ЧВК растут с каждым днем.