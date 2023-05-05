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11:23, 5 мая 2023Бывший СССР

Пригожин пригрозил выводом ЧВК из Артемовска в случае нехватки боеприпасов

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск 10 мая в случае нехватки боеприпасов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК покинут Артемовск (украинское название — Бахмут) 10 мая в случае нехватки боеприпасов. Об этом сообщила его пресс-служба в Telegram.

По словам Пригожина, из-за отсутствия боеприпасов потери ЧВК растут с каждым днем. «Несмотря на это совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на Бахмут до 10 мая 2023 года, чтобы священный для россиян праздник — 9 мая, День Победы — встретить блеском русского оружия», — заявил он.

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Алевтина Запольская
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