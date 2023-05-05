Пригожин рассказал о больших потерях ЧВК из-за нехватки снарядов

Пригожин показал потери ЧВК «Вагнер» за один день и потребовал снаряды

Основатель частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин на видео показал потери, понесенные ЧВК за один день, а также потребовал от Минобороны России предоставить больше снарядов. Ролик в Telegram опубликовала его пресс-служба.

По словам Пригожина, в настоящий момент ЧВК получает только 30 процентов необходимых боеприпасов. При стопроцентных поставках, утверждает он, компания теряет в пять раз меньше людей.