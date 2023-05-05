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10:12, 5 мая 2023Бывший СССР

Пригожин рассказал о больших потерях ЧВК из-за нехватки снарядов

Пригожин показал потери ЧВК «Вагнер» за один день и потребовал снаряды

Кадр: Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина»

Основатель частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин на видео показал потери, понесенные ЧВК за один день, а также потребовал от Минобороны России предоставить больше снарядов. Ролик в Telegram опубликовала его пресс-служба.

По словам Пригожина, в настоящий момент ЧВК получает только 30 процентов необходимых боеприпасов. При стопроцентных поставках, утверждает он, компания теряет в пять раз меньше людей.

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Алевтина Запольская
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