Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:32, 3 мая 2023Бывший СССР

Пригожин заявил о фактическом начале украинского контрнаступления

Пригожин заявил, что наступление ВСУ уже фактически началось и близится к активной фазе

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже фактически началось, и в ближайшие дни оно может перейти в активную фазу. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, передает в Telegram его пресс-служба.

Основатель «Вагнера» отметил «высочайшую активность» украинской авиации, а также активные действия военных по периметру и внутри фронта.

Если внутри мы наш фронт контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом

Евгений Пригожиноснователь ЧВК «Вагнер»

По мнению Пригожина, наступление может перейти в активную фазу в ближайшее время, возможно, в ближайшие дни.

Комментируя атаку дронов на Кремль, он заявил, что для него важнее сейчас не это, а снаряды для продвижения в Артемовске (украинское название — Бахмут). «И второе — чтобы военные фланги не просрали», — добавил он.

Когда ВСУ планируют начать контрнаступление?

О фактическом начале контрнаступления ВСУ ранее также заявлял заместитель руководителя назначенного украинскими властями Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его мнению, наступлением можно считать любые военные действия, которые ВСУ ведут на южном направлении.

Материалы по теме:
«Нас ждут лишь могилы» Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
«Нас ждут лишь могилы»Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
25 апреля 2023
«Расслабился — погиб» Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
«Расслабился — погиб»Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
27 апреля 2023

Никакой даты начала контрнаступления объявлено не будет, подчеркнул он.

При этом 2 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью журналисту Fox News заявил, ВСУ планируют начать наступление в ближайшие недели.

Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что произойдет

Энтони Блинкенгоссекретарь США

Вероятный успех ВСУ на поле боя, считает он, — это прямой путь к тому, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Первоначальные планы российской стороны, отметил Блинкен, в текущем конфликте реализованы не были.

При этом, как сообщает Politico, западные страны, похоже, утратили доверие Украины, так как власти страны стараются держать в секрете от своих партнеров детали предстоящего наступления. Причиной тому могли стать частые утечки информации, которые могут поставить под угрозу позиции ВСУ.

Как проходила подготовка к операции?

По мнению председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, украинские подразделения уже сейчас имеют все возможности для проведения наступательных операций, а также обладают ресурсами для обороны.

«У них значительный объем планирования и координации и всего, что делать, если бы они решили провести наступательную операцию», — заявил Милли.

Материалы по теме:
«Пять минут, и прилетает в ответ» Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
«Пять минут, и прилетает в ответ»Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
13 апреля 2023
«Люди здесь еще лет 50 будут подрываться» Как изменилась минная война в Донбассе и что о ней говорят российские саперы?
«Люди здесь еще лет 50 будут подрываться»Как изменилась минная война в Донбассе и что о ней говорят российские саперы?
19 апреля 2023

Как рассказал генерал НАТО Кристофер Каволи, Украина и США совместно работали над подготовкой к контрнаступлению, в том числе над тем, чтобы оно случилось внезапно. В Донецкой народной республике (ДНР) считают, что это может означать участие в наступлении американских военных: по мнению советника главы ДНР Яна Гагина, командовать им будут именно американские инструкторы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о фактическом начале украинского контрнаступления
США отвергли поощрение нанесения Украиной ударов по российской территории
Невеста погибла в день свадьбы
Нефтегазовым компаниям раскрыли способы спасти планету и заработать
Раскрыты детали дела осужденного за разглашение гостайны российского силовика
Третьяк сделал заявление об отъезде российских хоккеистов в США
В ЕС усомнились в достоверности атаки беспилотников ВСУ на Кремль
МЧС сообщило о ликвидации горения нефтебазы в Краснодарском крае
Раскрыты подробности истории забытого вокзала в Москве
Саперы занялись разминированием взрывных устройств на ЛЭП в Тверской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.