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01:43, 3 мая 2023Мир

В США заявили о потере Украиной доверия к Западу

Politico: Киев скрывает от Запада детали весеннего контрнаступления из-за опасений утечек

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Запад лишился доверия Украины, сообщает Politico со ссылкой на неназванные источники в Европе.

Отмечается, что украинские власти держат в секрете детали своего весеннего контрнаступления из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу позиции ВСУ.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с изданием подчеркнул, что отсутствие информации перед началом контрнаступления не будет сюрпризом для американской стороны.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

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Марина Совина
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