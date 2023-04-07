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03:32, 7 апреля 2023Мир

Стало известно об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине

NYT: секретные документы Пентагона с описанием состояния украинской армии утекли в сеть

Фото: Tom Brenner / Reuters

Пентагон расследует утечку секретных документов о конфликте на Украине с описанием состояния украинской армии. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что в документах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Как утверждает издание, их распространением якобы занимаются российские проправительственные Telegram-каналы. В частности, один из документов с грифом «совершенно секретно» описывает «статус конфликта по состоянию на 1 марта».

В другом из них содержится краткая информация о 12 формирующихся украинских бригадах. Предполагается, что девять из них обучаются и снабжаются США и НАТО. Так, согласно документу, ожидается, что шесть из девяти этих бригад будут готовы к 31 марта, а остальные — к 30 апреля. Кроме того, указывается необходимость более 250 танков и 350 БМП для этих формирований.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомству известно об упомянутых публикациях. «Наш департамент изучает этот вопрос», — добавила она.

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Марина Совина
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