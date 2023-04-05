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19:21, 5 апреля 2023Бывший СССР

Украина подготовила для контрнаступления 40 тысяч бойцов

Reuters: ВСУ готовят формирования МВД в 40 тысяч бойцов для контрнаступления

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили для контрнаступления штурмовые бригады общей численностью 40 тысяч бойцов. Об этом пишет Reuters

По данным издания, всего Украине удалось набрать восемь штурмовых бригад. Формирования пополнили благодаря активной кампании по набору в социальных сетях и на рекламных щитах с целью привлечения высокомотивированных добровольцев.

Новые бригады, сформированные Министерством внутренних дел (МВД) республики, будут принимать участие в боевых действиях вместе с частями регулярной армии. Издание уточняет, что регулярные войска ВСУ, в свою очередь, усилятся новыми западными боевыми танками и тысячами новых солдат, проходивших обучение за границей.

Ранее в Запорожской области описали возможный сценарий контрнаступления ВСУ на этом направлении. По мнению главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, украинские военные могут начать наступление с обстрелов управляемыми снарядами и ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, после чего нанести удары дронами-камикадзе с технологией FPV.

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Варвара Кошечкина
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