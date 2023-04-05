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13:09, 5 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожской области описали возможный сценарий контрнаступления ВСУ

Рогов: ВСУ могут начать контрнаступление в Запорожской области с массированных обстрелов

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области может начаться с массированных артиллерийских обстрелов и атак дронов-камикадзе. Об этом глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, украинские военные могут начать наступление с обстрелов управляемыми снарядами и ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, после чего нанести удары дронами-камикадзе с технологией FPV.

«Затем уже только тогда включится бронетехника и пехота. Примерно такой сценарий. Но опять же военным виднее. Но те действия, которые происходят со стороны противника, подтверждают именно их намерения наступать», — добавил он.

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Алевтина Запольская
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