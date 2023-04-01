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06:15, 1 апреля 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о появлении наемников из Германии на запорожском участке фронта

Рогов заявил, что на наемники из ФРГ сражаются на стороне ВСУ запорожском участке фронта

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС рассказал, что на запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас на запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет», — заявил он.

Помимо этого, по его словам, на данном участке ведения боевых действий при радиоперехватах часто можно услышать польскую речь.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские военные уничтожили две украинские диверсионные группы на купянском направлении. Он уточнил, что для этого были задействованы самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и гаубицы Д-20 и Д-30.

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Марина Совина
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