Российские военные сообщили об уничтожении двух украинских диверсионных групп

Группировка войск «Запад» сообщила об уничтожении двух диверсионных групп ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские военные уничтожили две украинские диверсионные группы, сообщает ТАСС.

«На купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад, вскрыли и огнем самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две диверсионно-разведывательные группы», — заявил он.

Помимо этого, по его словам, российским солдатам удалось сорвать ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Стельмаховка. Зыбинский добавил, что российские артиллеристы уничтожили два вражеских минометных расчета.

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер раскритиковал мнение главы комитетов начальников штабов Пентагона Марка Милли, что Россия победит в конфликте с Украиной.