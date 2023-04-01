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03:37, 1 апреля 2023Мир

В США возмутились верой представителя Пентагона в победу России над Украиной

Экс-разведчик США Риттер осудил веру начальника Генштаба Милли в победу РФ над Украиной
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Amanda Voisard / Reuters

Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер раскритиковал мнение главы комитетов начальников штабов Пентагона Марка Милли, что Россия победит в конфликте с Россией. Об этом Риттер высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер возмутился верой Милли в победу России над Украиной и напомнил, что на недавних слушаниях в Конгрессе начальник американского Генштаба рассуждал о превосходстве Москвы над Киевом. «Мы больше не говорим о том, "если" она победит, а говорим "когда"», — подчеркнул он.

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«Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что когда Россия победит, нам придется удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества, которые получит Россия. Он вырастет с 880, почти 900 миллиардов — что уже слишком много, дамы и господа! Вот о чем сейчас говорит Пентагон», — осудил экс-разведчик представителя оборонного ведомства.

Ранее Милли усомнился в достижении целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. По его мнению, Киев не добьется возвращения территорий. «Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», — подчеркнул Милли.

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Марина Совина
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