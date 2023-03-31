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23:56, 31 марта 2023Мир

В США усомнились в достижении целей ВСУ в конфликте с Россией

Начальник Генштаба США Милли усомнился в достижении ВСУ целей и возвращении территорий
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Reuters

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Об этом он высказался в беседе с Defence One.

Милли усомнился в достижении целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом году. По его мнению, Киев не добьется возвращения территорий. «Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», — подчеркнул он.

В том же интервью Милли допустил возможность конфликта США и Китая. При этом сценарий войны с Пекином он назвал маловероятным.

Ранее Милли назвал цели президента Украины Владимира Зеленского максималистскими. По его мнению, планы политика по борьбе с Россией являются труднодостижимыми.

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Марина Совина
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