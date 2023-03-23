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21:34, 23 марта 2023Мир

В США назвали цели Зеленского максималистскими

Начальник Генштаба США Милли: цели Зеленского по борьбе с Россией труднодостижимы

Фото: White House / Globallookpress.com

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли убежден, что цели президента Украины Владимира Зеленского, включающие в себя возвращение Крыма в состав Украины, труднодостижимы. Соответствующее заявление Милли сделал на слушаниях в конгрессе. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Милли, планы Зеленского будет чрезвычайно сложно воплотить в жизнь военным путем. Так он ответил на просьбу прокомментировать реализуемость планов украинского руководства отбить Донбасс и взять под контроль сухопутный коридор в Крым и вернуть полуостров в состав Украины.

Милли также отметил, что США не ведут войну с РФ, а только помогают Украине бороться за территориальную целостность.

В феврале Зеленский выразил уверенность в возврате Украиной утраченных территорий. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. Украинский лидер считает, что киевские власти могут «отклонить российские удары», заявив также, что у Киева «есть 1891 доказательство» способности вернуть утраченные земли под свой контроль.

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Екатерина Подвигина
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