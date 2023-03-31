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23:40, 31 марта 2023Мир

Генерал США допустил возможность конфликта с Китаем

Генерал армии США Милли допустил возможность конфликта с КНР из-за какого-либо инцидента

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Генерал армии США и председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) Пентагона Марк Милли допустил возможность конфликта с Китаем из-за какого-либо инцидента, пишет ТАСС.

Сценарий войны с КНР является маловероятным, уточнил глава КНШ Вооруженных сил США.

Ранее Милли рассказал, что администрация американского президента Джо Байдена намерена направить проект военного бюджета на рекордную сумму для борьбы с Китаем. По его мнению, война США с РФ и КНР не является неизбежной, несмотря на столкновение интересов государств с точки зрения национальной безопасности.

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Марина Совина
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