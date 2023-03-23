В Пентагоне высказались о вероятности войны против России или Китая

Генерал армии США Милли заявил, что не считает войну против России или Китая неизбежной

Интересы России и Китая хоть и сталкиваются с интересами США с точки зрения национальной безопасности, однако Вашингтон не считает войну с Москвой или Пекином неизбежной опцией. Об этом заявил генерал армии США и председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли, сообщает РИА Новости.

«Как у КНР, так и у России есть возможности угрожать нашим интересам и образу жизни. Однако война с Россией или Китаем не является ни неизбежной, ни надвигающейся», — объяснил высокопоставленный офицер.

Ранее бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео назвал сближение России и Китая стратегической ошибкой Байдена и подчеркнул, что стремление Белого дома представить незначительным визит китайского председателя Си Цзиньпина в Москву не увенчались успехом.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства. Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом и не направлены против третьих стран.