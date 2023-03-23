Экс-госсекретарь США назвал стратегическую ошибку Байдена

Экс-госсекретарь США Помпео назвал сближение России и Китая стратегической ошибкой Байдена

Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео рассказал, какую стратегическую ошибку допустила администрации президента США Джо Байдена. Об этом он высказался в эфире Fox News, видеофрагмент опубликован на YouTube.

Помпео назвал сближение России и Китая стратегической ошибкой Байдена и подчеркнул, что стремление Белого дома представить незначительным визит китайского председателя Си Цзиньпина в Москву не увенчались успехом.

«Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина», — отметил он.

Чиновник добавил, что Россия и Китай, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН, объединились против Вашингтона, что грозит ему негативными последствиями.

«Экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно, это повлияет на США и на рабочие места по всей нашей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор», — заключил Помпео.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства. Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом и не направлены против третьих стран.