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18:44, 21 марта 2023Мир

Путин и Си Цзиньпин подписали документы по итогам переговоров

Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа по итогам переговоров

Фото: Pavel Byrkin / Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали два совместных документа по итогам переговоров: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, в подписанных Москвой и Пекином документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.

Ранее Путин по результатам переговоров с Си Цзиньпином заявил, что в ближайшее время будет создан совместный рабочий орган по проекту «Северный морской путь», предназначенный для формирования планов по развитию и освоению маршрута Россией и Китаем. «Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Как я уже сказал, мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути», — уточнил российский лидер.

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Виктория Кондратьева
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