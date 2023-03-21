Россия и Китай договорились осваивать Северный морской путь совместно

Путин заявил о создании совместного органа России и Китая по Северному морскому пути

В ближайшее время будет создан совместный рабочий орган по проекту «Северный морской путь», предназначенный для формирования планов по развитию и освоению маршрута Россией и Китаем. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по результатам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает ТАСС.

«Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Как я уже сказал, мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути», — уточнил российский лидер.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой глава КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.