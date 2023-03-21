В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе с министрами

В Кремле в расширенном составе начались переговоры президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.

К лидерам двух стран с российской стороны присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, главы «Росатома» и «Роснефти». Переговоры в расширенном составе завершатся подписанием документов и заявлением для СМИ.

Днем 21 марта сообщалось о начале переговоров Путина и Си в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в составе узкой группы.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой глава КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.