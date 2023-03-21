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16:43, 21 марта 2023Мир

В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в составе узкой группы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в составе узкой группы. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайский лидер прибыл в Кремлевский дворец и поднялся на второй этаж по парадной лестнице, на которой выстроился почетный караул. Главы государств поприветствовали друг друга и оркестр исполнил государственные гимны.

«Договорились, что пресса сделает съемку и на этом мы их любопытство удовлетворим, а дальше будем в закрытом режиме», — заявил Владимир Путин. Главы государств и делегации прошли в зал Святой Екатерины, где начали переговоры в закрытом режиме.

Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с Путиным 20 марта заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».

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Виктория Кондратьева
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