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07:34, 21 марта 2023Мир

Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского конфликта

Си Цзиньпин: Китай готов играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь». Глава государства также отметил, что исторически конфликты всегда решались путем диалога, и «чем больше трудностей и противоречий, тем важнее оставить пространство для мира».

Ранее МИД Китая обнародовал план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

Ранее Bloomberg писал, что визит Си Цзиньпина в Москву говорит о поддержке Пекином курса Путина по ситуации на Украине. Отмечалось, что это снижает его шансы выступить посредником между Москвой и Киевом для завершения украинского конфликта.

В феврале МИД Китая обнародовал план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

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Марина Совина
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