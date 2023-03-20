Визит Си Цзиньпина в Россию расценили как поддержку курса Путина по Украине

Bloomberg: визит Си Цзиньпина в Россию означает поддержку курса Путина по Украине

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву говорит о поддержке Пекином курса президента России Владимира Путина по ситуации на Украине. Так расценило визит китайского лидера агентство Bloomberg.

Отмечается, что поездка в Россию стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина после переизбрания на третий срок. Агентство подчеркивает, что это снижает его шансы выступить посредником между Москвой и Киевом для завершения конфликта на Украине.

Bloomberg пишет, что визит главы КНР бросает вызов усилиям США и Европейского союза по изоляции Путина.

Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву в понедельник, 20 марта. Глава Китая пробудет в стране до 22 марта. На вторник, 21 марта, запланирована церемония официальной встречи китайского лидера с Путиным.