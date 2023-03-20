Си Цзиньпин сошел с трапа в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин в 12:59 прибыл в Москву с государственным визитом

Воздушный борт лидера Китая Си Цзиньпина приземлился в аэропорту Внуково в Москве. Председатель КНР сошел по трапу самолета, его встретил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, рота почетного караула Вооруженных сил России и военный оркестр. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно приземлилось в Москве в 12:59 мск.

Кроме того, по итогам переговоров лидеры стран должны подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем сообщили ранее в Кремле.

Поездка председателя КНР продлится три дня — с 20 по 22 марта.