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13:40, 20 марта 2023Мир

Си Цзиньпин сошел с трапа в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин в 12:59 прибыл в Москву с государственным визитом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Воздушный борт лидера Китая Си Цзиньпина приземлился в аэропорту Внуково в Москве. Председатель КНР сошел по трапу самолета, его встретил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, рота почетного караула Вооруженных сил России и военный оркестр. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно приземлилось в Москве в 12:59 мск.

Кроме того, по итогам переговоров лидеры стран должны подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем сообщили ранее в Кремле.

Поездка председателя КНР продлится три дня — с 20 по 22 марта.

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Виктория Кондратьева
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