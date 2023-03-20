Си Цзиньпин прилетел в Россию

Самолет лидера КНР Си Цзиньпина прибыл в Россию

Самолет лидера КНР Си Цзиньпина приземлился в столичном аэропорту Внуково, пишет РИА Новости.

Судно приземлилось в Москве в 12:59 по местному времени.

Самолет, на борту которого находятся представители китайской делегации, сопровождающей визит Си, приземлился в России часом ранее. Как говорил сам китайский политик, его поездка нацелена на «укрепление дружбы, сотрудничества и мира». Председатель КНР также отметил, что на встречах с Путиным они «задают тон устойчивому развитию двусторонних отношений».

Кроме того, по итогам переговоров лидеры стран должны подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем сообщили ранее в Кремле.

Поездка председателя КНР продлится три дня — с 20 по 22 марта.

