Самолет с делегацией Си Цзиньпина успешно приземлился в Москве

В Москве приземлился борт с делегацией из Китая, прибытие Си Цзиньпина ожидается позднее

Самолет, на борту которого, предположительно, находятся представители китайской делегации, сопровождающей визит председателя КНР Си Цзиньпина, приземлился в аэропорту Внуково в Москве. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга воздушных судов Flightradar24, это подтверждает РИА Новости.

На данный момент самолет находится около правительственного терминала Внуково-2.

О визите Си Цизньпина в Москву стало известно 13 марта. До этого китайский председатель заверил в готовности вместе с российским лидером вести Китай и Россию к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях «на благо народов двух стран».