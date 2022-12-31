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12:00, 31 декабря 2022Мир

Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Путиным в новом году

Фото: Li Xueren / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с наступающими праздниками и заявил о готовности поддерживать с ним тесные контакты в новом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин заверил, что он готов вместе с Путиным вести Китай и Россию к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях «на благо народов двух стран».

30 декабря стало известно, что Путин провел переговоры с Си Цзиньпином по закрытой видео-конференц-связи. Политики затронули двусторонние контакты и региональные вопросы.

Ранее Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества в мире. Примечательно, подчеркнул он, что они улучшились на фоне усиливающейся напряженности в мире.

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Алевтина Запольская
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