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23:36, 30 декабря 2022Мир

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи

Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по закрытой видео-конференц-связи (ВКС). Об этом сообщает ТАСС.

В ходе беседы китайский лидер отметил, что отношения стратегического партнерства с Россией в новую эпоху становятся еще крепче. Политики затронули двусторонние контакты, а также региональные вопросы.

Уточняется, что это первый контакт российского президента с китайским коллегой с момента переизбрания Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в октябре.

Ранее Путин назвал отношения с Китаем образцом сотрудничества в мире. По словам главы российского государства, отношения стран демонстрируют устойчивость. Он подчеркнул, что такой высокий градус доверия и дружбы между Москвой и Пекином особо примечателен тем, что отношения двух стран улучшились на фоне усиливающейся напряженности в мире.

Марина Совина
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