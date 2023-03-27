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08:07, 27 марта 2023Мир

Генерал США рассказал о подготовке к войне с Китаем

Генерал армии США Милли: администрация Байдена выделит рекордную сумму для борьбы с Китаем

Фото: Brian Snyder / Reuters

Администрация американского президента Джо Байдена намерена направить проект военного бюджета на рекордную сумму для борьбы с Китаем. Об этом сообщил генерал армии США и председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли, его слова приводит World Socialist Web Site (WSWS).

«Этот бюджет ориентирован на стратегию и серьезность нашей стратегической конкуренции с КНР», — заявил он, подчеркнув, что Китай является долгосрочным геостратегическим вызовом безопасности Соединенных Штатов.

Ранее Милли прокомментировал вероятность войны Вашингтона с Москвой или Пекином. По его мнению, она не является неизбежной, несмотря на столкновение интересов государств с точки зрения национальной безопасности.

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Варвара Кузьмина
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